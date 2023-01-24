كيف تغسل الدجاج قبل الطهي بطريقة آمنة؟

وفقًا لآخر استطلاع أجراه مجلس معلومات سلامة الأغذية الأسترالي، فإن غسل الدجاج الكامل قبل الطهي يعد ممارسة غير صحية، وذلك لأن ذلك قد ينشر بكتيريا خطيرة حول المطبخ والطبق أيضا.

وأوصت أيضا سلطات سلامة الأغذية والمنظمين في جميع أنحاء العالم، بعدم غسل الدواجن النيئة قبل الطهي، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

• لحم الدجاج والجراثيم

يعتقد بعض الناس أن الغسل بمحلول حمضي قليلًا مثل الخل أو عصير الليمون يقتل البكتيريا، ولكن وفقًا لخبراء، تعد درجات حرارة الطهي غير الصحيحة والتلوث المتبادل بين الأطعمة المختلفة من أهم العوامل المرتبطة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وهذا ما يحدث عندما تغسل الدجاج قبل الطهي، ويمكن أن تنتشر البكتيريا أيضا عندما يتلامس اللحم مع الماء في درجة حرارة الغرفة.

ووفقًا لدراسات، فإن غسل الدواجن النيئة في عصير الليمون أو الخل لا يزيل البكتيريا، ويمكن أن يزيد من مخاطر التلوث المتبادل، حيث أظهرت دراسات بوضوح أن البكتيريا يمكن أن تنتقل من سطح الدجاج إلى الأسطح المحيطة عبر قطرات الماء، كما وجد أن مستوى انتقال البكتيريا يزداد مع ارتفاع الصنبور ومعدل تدفق المياه.

• كيفية غسل الدجاج بالمنزل؟

يوصى بغسله في الحوض وليس تحت صنبور المياه الجارية، ويجب أيضًا استخدم منشفة ورقية للتخلص من أي سوائل والتخلص من المنشفة بعد ذلك، حيث يساعد هذا النشاط في تقليل مخاطر انتقال التلوث والحفاظ على المطبخ آمنًا.