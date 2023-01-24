مناقشات تثقيفية حول قانون مجلس النواب والشيوخ بإدارة شباب ملوي

قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن الوزارة تسعى للتثقيف السياسي والبرلماني لشبابنا، حيث نُظمت ندوه تثقيفية حول قانون مجلس النواب والشيوخ بإدارة شباب ملوي.



ونفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، فعاليات خطة التثقيف السياسي لشهر يناير من خلال إدارة الشباب والرياضة بملوي، بمشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمان بمراكز شباب ملوي.



حاضر في الجلسة النقاشية، أشرف محمد عبد الأعلى، مسؤول التعليم المدني بالمديرية، وتناولت الجلسة مناقشات حول "قانون مجلس النواب والشيوخ"، وتم إلقاء الضوء على العديد من المحاور الرئيسية بهدف التوعية والتثقيف السياسي للنشء والشباب.



وحظيت الندوة بالكثير من أشكال التفاعل بين الحضور والقائمين على إدارتها.