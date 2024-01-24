رامي جمال يستعد لطرح «ابن امبارح»: آخر أغنية دراما في الشتاء

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أحدث أغانيه «ابن امبارح»، لتكون آخر أغانيه الدرامية للموسم الشتوي، وذلك يوم الجمعة المقبل، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب».

ونشر رامي جمال عبر حسابه على موقع «انستجرام»، البوستر الدعائي للأغنية، كما كشف عن بعض كلماتها والتي تقول: «مقربتوش في يوم مني …ده كان يسمع يدوب عني …وغلطه عمري هي اني ..أنا اللي عليا كبرته …وماشي ياعيني من خيبته …يقول للناس ده أنا سبته .. وناسي زمان منين جبته …يارتني ساعتها صورته».

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا، أغنيات «هي حكاية»، وأغنية «بعده فارق» التي غير اسمها في اللحظات الأخيرة قبل طرحها، وكانت «أنا بفارق»، وأغنية «دوخنا يا فراق» والتي تعاون فيها مع زوجته ناريمان.