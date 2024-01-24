نزوح مئات الفلسطينيين من خان يونس مع تزايد الهجمات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نزح آلاف الفلسطينيين، من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لمدينة رفح ودير البلح تحت القصف الإسرائيلي المتواصل للبحث عن مأوى آمن.

وأفاد شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ)، بأن آلاف الفلسطينيين نزحوا من المناطق الغربية لمدينة خان يونس باتجاه مدينة رفح، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد الشهود أن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات من الفلسطينيين، سواء أثناء تحركهم نحو مدينة رفح أو داخل الخيم التي أقاموها للمأوى.

وأوضح الشهود أن سكان مدينة خانيونس يعيشون حالة من الذعر والهلع، حيث يسعى السكان إلى البحث عن مأوى آمن لحماية أنفسهم في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال الشهود إن الجيش الإسرائيلي يحاصر جامعة الأقصى بمدينة خانيونس والتي تضم مئات النازحين وتسعى لتهجيرهم لمدينة رفح.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد ثلاثة نازحين وإصابة اثنين آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف البوابة الشمالية لمقر الجمعية في مدينة خانيونس.

وتشهد مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تكثيفًا للهجمات الإسرائيلية على المدينة، اعتبرت هي الأعنف منذ بدء القتال.

ودارت في مناطق مختلفة في المدينة اشتباكات ومعارك عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بعد توغل الجيش لمناطق مختلفة بمدينة خانيونس.

وخلال الـ24 ساعة الماضية قتل الجيش الإسرائيلي 195 فلسطينيا في 22 هجوما ضد العائلات الفلسطينية.