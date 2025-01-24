فنانون على أغلفة الكتب في معرض الكتاب

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسيفتح أبوابه للجمهور العام بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم 24 يناير الجاري.

يضم المعرض آلاف المطبوعات المتنوعة التي تنتمي إلى مؤسسات مختلفة داخل مصر وخارجها، ومن اللافت تصدر مجموعة من المشاهير في مجالات الكتابة، التمثيل، والموسيقى أغلفة بعض الكتب المطروحة في المعرض.

نور الشريف



تتصدر صورة الفنان الراحل كتاب "نور الشريف: قراءة في مشوار الأستاذ" للكاتب الصحفي جمال عبد القادر، والصادر عن دار نشر نفرتيتي للنشر والتوزيع والدراسات والترجمة.

بليغ حمدي



يتصدر الملحن المصري بليغ حمدي كتاب "المزيكاتي: سيرة ومسيرة" للكاتبة المصرية وسام سليمان، والصادر عن دار نشر المرايا للثقافة والفنون. وسام سليمان هي سيناريست شهيرة كتبت أعمالًا معروفة مثل: أحلى الأوقات وفي شقة مصر الجديدة.

محمد جلال عبد القوي



يتصدر الكاتب الدرامي الشهير غلاف كتاب "محمد جلال عبد القوي: أديب الدراما العربية" للكاتبة الصحفية هبة محمد علي، والصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

يوسف وهبي



أصدرت دار المعارف طبعة جديدة من مذكرات عميد المسرح العربي، يوسف بك وهبي، بعنوان "عشت ألف عام" بعد نفاد طبعاته السابقة. تضم المذكرات ملحقًا غنيًا بالصور النادرة والفريدة ليوسف وهبي من أعماله المسرحية والسينمائية.

أسامة أنور عكاشة



يتصدر الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة غلاف المجموعة القصصية "ظل لا يغيب"، حيث جمعت ابنته نسرين عكاشة القصص التي دونها والدها وأصدرتها باسمه. الكتاب، الصادر عن منشورات بيت الحكمة، يضم الأعمال القصصية الكاملة لعكاشة، ومنها ما نشر في مجموعتي خارج الدنيا ومقاطع من أغنية قديمة، بالإضافة إلى قصة غير منشورة سابقًا تحمل عنوان "ظل لا يغيب".

عمرو دياب



يظهر الفنان عمرو دياب على غلاف كتاب "أيامنا: رؤية موسيقية اجتماعية لمسيرة عمرو دياب" للكاتب والناقد مصطفى حمدي، والصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع.