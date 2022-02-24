 بايدن: أطلعت الرئيس الأوكراني على الخطوات التي سنتخذها لحشد الإدانة الدولية - بوابة الشروق
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بايدن: أطلعت الرئيس الأوكراني على الخطوات التي سنتخذها لحشد الإدانة الدولية

د ب أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 10:11 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 10:11 ص

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالخطوات التي سيتم اتخاذها "لحشد الإدانة الدولية" للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكتب بايدن، على موقع تويتر: "لقد تواصل الرئيس زيلينسكي معي وانتهى حديثنا للتو. لقد نددت بهذا الهجوم غير المبرر من جانب القوات العسكرية الروسية. وأطلعته على الخطوات التي سنتخذها لحشد الإدانة الدولية، بما في ذلك عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "لقد طلب مني دعوة قادة العالم لإدانة عدوان الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين السافر بوضوح، والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا".


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