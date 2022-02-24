الهجمات الروسية على دونباس تهز الأسواق الآسيوية بشكل حاد

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في كلٍ من شنغهاي وطوكيو وهونج كونج وسيدني بشكل حاد بعد التقارير الأولية عن بدء القوات الروسية تنفيذ عملية عسكرية على أراضي أوكرانية.

وهبط مؤشر "نيكي" اليابايني بشكل حاد بمقدار ٥٩٠ نقطة، بنسبة ٢.٢٪، ليتداول عند مستوى ٢٥٨٦٠ نقطة، كما هوى مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بمقدار ٧٣٤ نقطة، بنسبة ٣.١١٪، ليتداول عند مستوى ٢٢٩٢٥ نقطة، وانخفض بشكل حاد مؤشر "سينسيكس" الهندي بمقدار ١٩٠٠ نقطة، بنسبة ٣.٣٣٪، ليتداول عند مستوى ٥٥٣٢٦ نقطة.

وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بمقدار ٣١ نقطة، بنسبة ٠.٨٩٪، ليتداول عند مستوى ٣٤٥٨ نقطة، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بمقدار ٧٢ نقطة، بما نسبته ٢.٦٧٪، ليتداول عند مستوى ٢٦٤٦ نقطة، وانخفض مؤشر البورصة الاسترالية بمقدار ٢١١ نقطة، بنسبة ٢.٩٤٪، ليتداول عند مستوى ٦٩٩٣ نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم في سنغافورة بمقدار ٩٤ نقطة، بنسبة ٢.٨٠٪، ليتداول عند مستوى ٣٢٩٨ نقطة، وهوى مؤشر الأسهم في تايوان بمقدار ٤٠٢ نقطة، بنسبة ٢.٢٣٪، ليتداول عند مستوى ١٧٦٥٤ نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم إندونيسيا "جي إس إكس" بمقدار ١١٢ نقطة، بنسبة ١.٦٣٪، ليتداول عند مستوى ٦٨٠٧ نقطة.

وأوضحت مؤسسة "ماركت ووتش" الأمريكية أن الذي قاد الهبوط في مؤشرات الأسهم الأمريكية هو إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس ردًا على التهديدات القادمة من أوكرانيا، بحسب تصريحه، وتأكيده على أن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا، فيما ألقى بمسؤولية إراقة الدماء على النظام الأوكراني.

وعلى إثر إعلان الرئيس الروسي، هوى مؤشر داو جونز الصناعي بنحو ٧٠٠ نقطة.