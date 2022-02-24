الرئاسة الأوكرانية: قتال عنيف في سومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا ومطار عسكري قرب كييف

قالت الرئاسة الأوكرانية إن هناك قتالًا عنيفًا يجري في سومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وفي مطار عسكري قرب كييف، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



ووفقًا لفضائية «العربية»، قالت الشرطة الأوكرانية إن روسيا شنت 203 هجمات منذ الصباح، منوهة إلى أن القتال على مختلف المحاور.



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.



وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كل محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.