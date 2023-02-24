زيلينسكي يشكر ألمانيا على المساعدة في الدفاع ضد روسيا

بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا على دعمها.

وقال زيلينسكي اليوم الجمعة في رسالة عبر الفيديو بمناسبة إحياء ذكرى بدء الحرب في قصر "بيلفيو" الرئاسي في برلين، وفقا للترجمة الرسمية: "منذ الدقائق الأولى للغزو الروسي كانت ألمانيا معنا.. ألمانيا تساعدنا في حماية أوكرانيا من الإرهاب الروسي. وستكون ألمانيا معنا يوم انتصار الحرية".

وأقام الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الفعالية في قصره الرئاسي بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس والعديد من أعضاء حكومته، إلى جانب رئيسة البرلمان الألماني (بوندستاج) بيربل باس ورئيس مجلس الولايات (بوندسرات) بيتر تشينتشر.

ووجه زيلينسكي شخصيا الشكر لشتاينماير وشولتس، وقال: "شكرا لك، السيد الرئيس الألماني، شكراً لك يا أولاف على ثقتك بأوكرانيا ومواطنينا وقيمنا المشتركة لأوروبا حرة وموحدة وسلمية".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته في النصر، مضيفا أنه حان الوقت الآن لاستعادة السلام "بشجاعتنا وأسلحتنا"، وقال: "نحن قادرون على وضع حد للعدوان الروسي هذا العام".

وأشاد الرئيس الأوكراني بوحدة وتصميم أوكرانيا وحلفائها، وقال: "يجب أن نفعل كل ما هو ممكن ومستحيل حتى لا نسمح لروسيا بتحويل أوكرانيا وجيراننا وكل أوروبا، التي يريد الانتقام الروسي الوصول إليها، إلى حطام إسمنتي".