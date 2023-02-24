الكشف على 1882 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية في قرية كرم ورزوق، في مركز فارسكور، وذلك ضمن شهر فبراير لعام 2023 ميلادية، و ذلك ضمن سلسلة القوافل التي يتم تنفيذها أسبوعيا في قرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية بدمياط، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية، ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وأيضاً وحدتين للأشعة.

و تردد عليها 1882مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل 28حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 حالات، إلى جانب إجراء 525 تحليل معملي، و حص 25 حالة بالأشعة، و51 حالة أخرى بالسونار، و ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.