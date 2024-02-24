أردوغان ينتقد موقف الغرب ومجلس الأمن تجاه حرب غزة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، موقف الغرب ومجلس الأمن تجاه الحرب في غزة.

ولفت أردوغان في كلمة ألقاها أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي تركيا إلى "بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوما في غزة، وعدم القيام بأي جهد مجد لوقف هذه الوحشية"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال أردوغان إن "العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوما لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك".

وأضاف أن "القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية".

ولفت إلى أن "القوى الغربية تواصل تقديم كافة أنواع الدعم بالأسلحة للجيش الإسرائيلي المحتل".