منطقة الإسماعيلية الأزهرية تعلن نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

أعلنت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية القسم الأدبي بنين وفتيات.

وحصل على المركز الأول في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية البنين الطالب محمد حسن مصطفى من معهد محمد جبر، والطالب إبراهيم طنطاوي من معهد محمد جبر المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث الطالب عبدالرحمن حسن من معهد آل نوح النموذجي.

وفي معاهد الفتيات، حصلت على المركز الأول الطالبة فتحية عماد من معهد فتيات السحارة، المركز الثاني الطالبة سمية تامر من معهد فتيات آل نوح النموذجي، والمركز الثالث الطالبة دنيا هاني من معهد فتيات جلبانة الإعدادي الثانوي.

وأقيمت فاعليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية على مستوى إدارة الإسماعيلية الأزهرية في المواد الدراسية المقررة على مدار الأسابيع الماضية؛ تمهيداً لإجراء التصفيات النهائية على مستوى المنطقة لاحقا، وصعد الفائزون على مستوى كل إدارة ثم التصعيد النهائي على مستوى المحافظة.

وفي مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجمهورية، حصل الطالب محمد أبو مدين أحمد بمعهد محمد جبر الإعدادي الثانوي بنين، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وتقدم فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بالتهنئة للطلاب الفائزين، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق.

وقدم عبد الجواد، الشكر والتقدير لأسرة رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية وأسر الطلاب على جهودهم ورعايتهم لهم.