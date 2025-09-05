سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنذر جيش الاحتلال، بتدمير برج سكني جديد في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأصدر جيش الاحتلال مساء الجمعة، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، إنذارًا وأمرًا بإخلاء برج مكة السكني قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة تمهيدًا لتفجيره.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف عنيف، برج المشتهى الشاهق غرب مدينة غزة.

وكان آلاف الفلسطينيين قد غادروا خيامهم في محيط برج مشتهى المكون من 15 طابقًا.

وتلقى سكان المنطقة اتصالات تطالبهم بإخلاء البرج السكني، في خطوة مهدت لتنفيذ غارة جوية على الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة قصف البرج السكني وحجم الدمار الذي لحق به وحوله إلى ركام.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فتح باب الجحيم على غزة، بالتوازي مع إسقاط جيش الاحتلال منشورات لإخلاء برج مشتهى.

اسقاط برج مشتهى ب٦ صواريخ ثقيلة غرب مدينة غزة



البرج يحتوي على مئات النازحين

ومحيط البرج يوجد ألاف النازحين والخيام



وللمرة الثانية خلال الحر.ب يتم قصف هذا البرج pic.twitter.com/30P2PFnUsU — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) September 5, 2025