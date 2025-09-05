 بعد برج مشتهى.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء برج مكة السكني بمدينة غزة تمهيدا لتفجيره - بوابة الشروق
الجمعة 5 سبتمبر 2025 9:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

بعد برج مشتهى.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء برج مكة السكني بمدينة غزة تمهيدا لتفجيره

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 7:45 م | آخر تحديث: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 7:45 م

أنذر جيش الاحتلال، بتدمير برج سكني جديد في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأصدر جيش الاحتلال مساء الجمعة، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، إنذارًا وأمرًا بإخلاء برج مكة السكني قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة تمهيدًا لتفجيره.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف عنيف، برج المشتهى الشاهق غرب مدينة غزة.

وكان آلاف الفلسطينيين قد غادروا خيامهم في محيط برج مشتهى المكون من 15 طابقًا.

وتلقى سكان المنطقة اتصالات تطالبهم بإخلاء البرج السكني، في خطوة مهدت لتنفيذ غارة جوية على الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة قصف البرج السكني وحجم الدمار الذي لحق به وحوله إلى ركام.
وسبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فتح باب الجحيم على غزة، بالتوازي مع إسقاط جيش الاحتلال منشورات لإخلاء برج مشتهى.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك