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تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الـ602 الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت، مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة والجثث الأربعة.

وتسود حالة من القلق والتوتر أوساط ذوي الاسرى الذين اضطرّوا لمغادرة المشفى الأوروبي حيث كانوا يتجمعون بعد إعلان إسرائيل التأجيل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ورجحت أوساط إسرائيلية أن يتم الإفراج عن الأسرى قبل يوم الخميس.

واستمرت في اليوم 36 لوقف إطلاق النار الخروقات الإسرائيلية والتي ادت لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك فيما غادرت دفعة جديدة من المرضى والجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع عشرة شهداء انتشال خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و339 شهيداً و111 ألفاً و753 مصابا منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.