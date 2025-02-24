الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة ضد روسيا

تبنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الحزمة الـ16 من الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا، في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس "طوال ثلاثة أعوام الآن، تقصف روسيا أوكرانيا بلا هوادة، في محاولة لسرقة أرض ليست من حقها".

وتستهدف الإجراءات، التي دعمها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي بالفعل الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال اليوم، قباطنة وملاك ما يطلق عليه سفن أسطول الظل في روسيا، ذو الملكية الغامضة التي غالبا ما تكون غير خاضعة للتأمين.

وتساعد هذه السفن موسكو على التهرب من السقف السعري الغربي المحدد للنفط ونقل الحبوب الأوكرانية المسروقة، كما أنها تمثل خطرا أمنيا وبيئيا.

وجاء في بيان صحفي أنه من خلال الجولة الجديدة من العقوبات، تم استهداف 74 سفينة إضافية، لتبلغ بذلك إجمالي السفن المستهدفة 153 سفينة.

وقالت كالاس "هذه الجولة الجديدة من العقوبات لا تستهدف فقط أسطول الظل الروسي، ولكن الذين يدعمون عملية ناقلات النفط غير الآمنة والمتحكمين في الوسائل التي تستخدم في توجيه طائرات الدرون، والبنوك المستخدمة للتحايل على عقوباتنا ومنافذ الدعاية التي تروج للأكاذيب".