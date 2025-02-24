استرداد 82 فدانا من أملاك الدولة وإزالة 32 حالة تعد بوادي النطرون

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التزام المحافظة بحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالتنسيق مع قوات الشرطة، شنت حملات مكثفة لاسترداد الأراضي المعتدى عليها، أسفرت عن استرداد 82 فدانًا من أراضي أملاك الدولة وإزالة 32 حالة تعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي.

وأضافت عازر أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على حقوق الدولة والشعب، وشددت على أن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة مسئولية وطنية تُعنى بحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.