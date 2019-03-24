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قافلة جديدة من 1500 مهاجر تنطلق من جنوب المكسيك

أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 مارس 2019 - 1:22 م | آخر تحديث : الأحد 24 مارس 2019 - 1:22 م

انطلقت قافلة تضم حوالى 1500 مهاجر من أمريكا الوسطى، وكوبا من جنوب المكسيك على ضفاف نهر سوشياتي الذي يشكل حدودا مع غواتيمالا؛ على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة " فرانس 24 " اليوم الأحد، أن رجالا ونساء وأطفالا ينحدرون من جواتيمالا، والسلفادور، وهندوراس انطلقوا في طريقهم إلي الولايات المتحدة، بعدما قضوا عدة ليال في مدينة تاباتشولا المكسيكية القريبة من حدود جواتيمالا.

ومن جانبه، أوضح أحد المهاجرين السلفادوري فيسنتي مارتينيز أن معظم هؤلاء المهاجرين قرروا الرحيل، بعدما رفض المركز الوطني المكسيكي للهجرة منحهم وثيقة تجيز لهم البقاء بصفة قانونية في المكسيك.

يذكر أن مئات الكوبيين الذي كانوا قد دخلوا بصورة غير قانونية إلي المكسيك قبل شهر ، انضموا إلى القافلة القادمة من أمريكا الوسطى في طريقها للولايات المتحدة.

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