إغلاق مساجد غزة لأسبوعين وإعفاء ضريبي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

أعلنت سلطات حركة "حماس" الإسلامية في غزة اليوم الثلاثاء، عن إغلاق المساجد لأسبوعين مع فرض إعفاء ضريبي على استيراد السلع الأساسية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية التابعة لحماس، في غزة في بيان صحفي، إغلاق مساجد القطاع ووقف صلاة الجمعة والجماعة فيها لمدّة أسبوعين ابتداء من فجر يوم الغد.

وذكرت الوزارة أن صلاة الجمعة خلال هذه المدة تُصلى ظهرا في المنازل، وأن الأذان سيرفع في أوقاته المعلومة، ويلتزم المؤذنون بالمناداة "صلّوا في بيوتكم" عقب الانتهاء من ألفاظ الأذان كاملة.

من جهة أخرى، قال مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة إنه تم اتخاذ قرار بالإعفاء الضريبي على استيراد السلع الأساسية وعددها 14 سلعة لتدعيم المخزون الاحتياطي من هذه السلع.

وأوضح المركز أنه تم ملاحظة انخفاض ملموس لتهافت السكان على شراء السلع والمنتجات المختلفة، فيما تم توجيه البلديات عبر وزارة الحكم المحلي بتعزيز إجراءات تعقيم الأماكن والمنشآت العامة الخاضعة لنفوذ البلديات.

وأجرى المختبر المركزي في غزة 144 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة بفيروس كورونا كانت نتائج 142 منها سلبية، ونتائج موجبة لحالتين وافدتين إلى قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة عنهما سابقًا، ولم تسجل أي حالات جديدة في القطاع.