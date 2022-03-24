سمير كمونة: السنغال يملك أفضل ثلاثة لاعبين في القارة

كشف سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رؤيته الفنية لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال غدًا الجمعة على استاد القاهرة، في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم.

وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية: "قوة المنتخب السنغالي لا تكمن في خط واحد، موضحا أن مصر تواجه فريق يملك أفضل ثلاثة لاعبين في القارة في مراكزهم وهما ميندي وكوليبالي وساديو ماني".

وأضاف: «منتخب مصر يجب أن يستغل سلاح العرضيات بتواجد مصطفى محمد في قلب الهجوم، مؤكدًا أن السنغال يمكن اختراقها من أطراف الملعب».

وواصل: «نمتلك منتخب قوي وقف الحظ ضده في مباراة السنغال بنهائي إفريقيا، لم نخسر النهائي وكنا الأفضل في البطولة، لكن القدر أراد البطولة للمنتخب السنغالي، وظروفنا هذه المرة مختلفة».

واختتم حديثه قائلاً: «منتخب مصر أبطال وخسارتهم لنهائي إفريقيا لم تغضب الجماهير، لأن الفراعنة تعرضوا لظروف قاسية منها خوض 480 دقيقة أمام أربعة منتخبات من العيار الثقيل، ووصلنا لأعلى مستوى هذا العام، زيزو لاعب عالمي ولابد من تواجده أساسيًا في مباراة السنغال، والدعم الجماهيري مهم للفراعنة».