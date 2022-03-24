إندونيسيا تدعو بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين: موقفنا واضح تماما وسنظل محايدين

تعتزم إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجميع القادة الآخرين، لحضور قمة المجموعة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من الضغوط لاستبعاده بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المسؤول بوزارة الخارجية الإندونيسية، تريانسياه دجاني، قال رداً على سؤال حول خطط بوتين لحضور الاجتماع المقرر في بالي، إن "إندونيسيا ستظل محايدة، وستدعو جميع الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها"، وأضاف: "موقفنا واضح تماما.. نبني دبلوماسيتنا دائما على أساس المبادئ".



وجاءت التصريحات بعد ساعات فقط من إشارة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إلى أنه قد يقاطع القمة إذا حضر الرئيس الروسي، قائلا إن "فكرة الجلوس حول الطاولة مع بوتين، بالنسبة لي هي خطوة مستبعدة للغاية".



كانت ألمانيا قد دعت في وقت سابق إلى إجراء مناقشة حول هذه المسألة، حيث تسعى أوروبا والولايات المتحدة إلى عزل بوتين على المسرح العالمي ردا على غزو أوكرانيا.



وقال موريسون، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في ملبورن، في إشارة إلى قمة مجموعة العشرين: "كنا نثير مخاوف بشأن هذا.. لقد غزت روسيا أوكرانيا. أعني أن هذا عمل عنيف وعدواني يقوض سيادة القانون الدولي".