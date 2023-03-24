ضرب زلزال آخر بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر الجمعة، ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.



وذكر بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أنّ مركز الزلزال وقع بقضاء نور حق في قهرمان مرعش، وعلى عمق 15.5 كيلومتر.



كان زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب فجر اليوم الجمعة ولاية قهرمان مرعش.



وذكرت آفاد في بيان أن الزلزال وقع على عمق 34ر7 كيلومتر تحت الأرض، عند الساعة 39ر03 بالتوقيت المحلي في منطقة "غوكسون" التابعة لقهرمان مرعش، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وتأتي الهزة الأرضية، بعد أخرى بقوة 3ر5 ضربت نفس المنطقة ظهر أمس الخميس.​



كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.



وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.



وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 6ر103 مليار دولار.