حقق المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير، رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إيطاليا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وسجل هاري كين هدفا من ركلة جزاء، في فوز منتخب بلاده إنجلترا على إيطاليا، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

وأصبح كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 54 هدفا في 81 مباراة، متخطيًا رقم زميله السابق واين روني صاحب الـ 53 هدفا.

وافتتح كين التسجيل مع منتخب بلاده إنجلترا في عام 2015، عندما سجل هدفا في ظهوره الأول مع منتخب الأسود الثلاثة في مرمى ليتوانيا.