بيجولا وجاوف من بين الفائزات في الدور الثاني ببطولة ميامي

تصدرت جيسيكا بيجولا وكوكو جاوف النتائج الجيدة للاعبات الأمريكيات في بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد أن تأهلتا إلى الدور الثالث مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش).

ولم تواجه بيجولا، ثاني أعلى لاعبة مصنفة متبقية بعد انسحاب البولندية إيجا شفيونتيك، أي مشكلة في التغلب على الكندية كاثرين سيبوف 6 / 3 و6 / 1 في 66 دقيقة.

بعدها، فازت جاوف المصنفة السادسة على الكندية ريبيكا مارينو 6 / 4 و6 / 3 في أقل من 73 دقيقة.

كما تغلبت الأمريكية دانيال كولينز على البلغارية فيكتوريا توموفا 7 / 6 (7 / 3) و6 / 2، كما فازت الأمريكية كلير ليو بتغلبها على النمساوية جوليا غرابر 6 / 4 و6 / 3.

وفازت يلينا ريباكينا، من كازاخستان، والفائزة ببطولة إنديان ويلز، على الروسية آنا كالينسكايا 7 / 5 و4 / 6 و6 / 3 ، فيما احتاجت الإسبانية باولا بادوسا لساعتين و52 دقيقة للفوز على الألمانية لاورا سيجموند 7 / 6 (7 / 2) و4 / 6 و6 / 2 .

وودعت الروسية داريا كاساتكينا البطولة، بعدما خسرت أمام البلجيكية إليز ميرتنز 6 / 4 و2 / 6 و2 / 6.

وتغلبت الروسية لودميلا سامسونوفا، المصنفة الـ12 في البطولة، على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش 6 / 1 و6 / 1، كما فازت اللاتيفية يلينا أوستابينكو على السويدية ميريام بيوركلاند 6 / 3 و6 / 4.

وتلتقي أوستابينكو مع البرازيلية بياتريس حداد مايا التي تغلبت على التشيكية تيريزا مارتينكوفا 7 / 6 (7 / 4) وصفر / 6 و6 / صفر.