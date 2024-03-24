كانسيلو: جوارديولا كاذب

وصف جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى برشلونة، تصريحات بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، بحقه بأنه كان يفتعل المشاكل في غرفة خلع الملابس مع زملائه، بأنها كاذبة.

قال جواو كانسيلو في حوار مع صحيفة «أبولا» البرتغالية:" لم أشعر أبدا أنني أفضل من أي زميل آخر، لكن هذا رأي المدرب".

أضاف كانسيلو:" يتذكر الناس هذا الكلام لأن جوارديولا يتمتع بقوة أكبر مني عندما يقول شيئا ما، أقول الحقيقة ولم أكذب أبدا".

تابع كانسيلو:" لقد نشر جوارديولا الأكاذيب، لم أكن زميلًا سيئًا في مانشستر سيتي، بإمكانك أن تسأل إما ناثان أكي أو ريكو لويس، ليست لدي عقدة تفوق أو نقص تجاههم ولكن هذا رأي المدرب".

أشار كانسيلو:" مانشستر سيتي كان جاحدا تجاهي عندما قالوا ذلك، لأنني كنت لاعبًا مهما جدا في السنوات التي قضيتها هناك، ولم أخفق أبدا في التزامي تجاه النادي والجماهير، ولقد قدمت كل ما لدي. أتذكر مرة تعرضت فيها للسرقة والاعتداء، وفي اليوم التالي كنت ألعب في استاد الإمارات ضد آرسنال".

أكد كانسيلو:" كل هذه الأمور لا تنسى، تركت زوجتي وابنتي تشعران بالرعب في المنزل بمفردهما، لن يتذكر الناس إلا تصريحات جوارديولا، لأنه لديه قدر أكبر من السلطة عندما يقول شيئا، لذا أفضل أن أحتفظ بكلامي لنفسي".

أتم كانسيلو:" تمت إعارتي إلى بايرن ميونخ لأمور معينة، ليس لدي أي ندم على ذلك، حتى لو فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، أشعر أنني اتخذت القرار الصحيح، وذهبت إلى نادٍ يرغب في ضمي، هذا النادي قد منحني الكثير خلال الـ6 أشهر التي قضيتها هناك".