سول: 44% من المشاركين باستطلاع للرأي يعتزمون تأييد المعارضة في الانتخابات المقبلة

استطلاع رأي يؤكد تأييد 44% من المشاركين فيه للمعارضة في انتخابات سول المقبلة

قال 44% من المشاركين في استطلاع بسول في كوريا الجنوبية، إنهم سيؤيدون حزب سلطة الحاكم في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها الشهر القادم، مقارنة بـ 49% قالوا إنهم سيدعمون المعارضة لإبقاء الحكومة تحت السيطرة، وفقا لما كشف عنه استطلاع للرأي.

وذكرت اليوم الأحد وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن الاستطلاع الذي شمل 1001 شخص وشاركت في إجرائه 4 مراكز لاستطلاع الرأي من الأربعاء الماضي إلى أمس الأول الجمعة، أن نسبة المؤيدين لحزب سلطة الشعب انخفضت بمقدار نقطة مئوية واحدة، بينما ارتفعت نسبة المؤيدين للمعارضة بمقدار نقطتين مئويتين.

ومن حيث مستويات الشعبية، تقدم حزب سلطة الشعب بنسبة 34% مقابل 29% للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، يليه حزب التجديد والابتكار الكوري بقيادة وزير العدل السابق تشو كوك بنسبة 10%.

وفيما يتعلق بتوقعات نتائج الانتخابات، توقع 45% من المشاركين في الاستطلاع أن يصبح الحزب الديمقراطي هو الحزب الأول في الجمعية الوطنية الجديدة، بينما قال 37% إن حزب قوة الشعب سيحصل على أكبر عدد من المقاعد.

وبلغت نسبة تأييد للرئيس يون سوك يول 36%، بانخفاض 3% عن الأسبوعين الماضيين.