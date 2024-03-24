الهلال الأحمر الفلسطيني: إخلاء جميع النازحين والمرضى ممن يستطيعون التحرك من مستشفى الأمل

إخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك من مستشفى الأمل باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس.



أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأنه تم إخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك من مستشفى الأمل باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس.



وأوضحت الجمعية في تصريح مقتضب، اليوم الأحد، أن من تبقى حاليا في المستشفى هم الطواقم الخاصة، إضافة إلى 9 مرضى و10 مرافقيهم، وأسرة نازحة لديهم أطفال ذوو حالات خاصة.



وشددت على الحاجة لإخلاء المرضى والجرحى، إضافة إلى جثماني الشهيدين الزميل أمير أبو عيشة، وجريح كان يُعالج في المستشفى، استشهد اليوم عقب إصابته بالرأس.



وأشارت إلى أن آليات الاحتلال لازالت تحاصر جميع مداخل المستشفى بالكامل، ويمنع تحرك أي أحد من الطواقم المتواجدة حاليا في المستشفى من التحرك خارجه.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت اليوم الأحد، بشكل مفاجئ مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وأضافت أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد ولا تستطيع الحركة نهائيا، وتعجز عن مواراة جثمان أمير أبو عيشة الثرى بعد استشهاده داخل ساحة المستشفى.