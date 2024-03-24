سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير ناصر عورتاني من نابلس بعد 20 عاما في الأسر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن المعتقل ناصر عورتاني (36 عاما) من مدينة نابلس، بعد أن أمضى 20 عاما في المعتقلات.

وكان الاحتلال اعتقل عورتاني عندما كان عمره (16 عاما)، وتجاوز سن الطفولة وهو في المعتقل، وتعرضت عائلته للملاحقة، كما اعتقلت والدته إخلاص أبو السعود عام 2004، أي في العام ذاته الذي اعتقل فيه نجلها، وأمضت في المعتقل 13 شهرا، وحرمت من زيارته بشكل متواصل لسنوات.

وحكم الاحتلال على ناصر بالسجن 20 عاما، وتمكن خلال سنوات الاعتقال من استكمال دراسته، وأفرجت عنه عبر حاجز الظاهرية العسكري كونه كان يقبع في معتقل "النقب الصحراوي".