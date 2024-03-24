شهد مركز شباب أهالينا، عددا من الفعاليات المتنوعة التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن احتفالات رمضان بالمشروع الثقافي بالإسكان البديل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة التنورة، بجانب فقرة فنية لفرقة السلام للموسيقى العربية، وقدمت باقة من الأغاني الرمضانية منها "هاتوا الفوانيس، أهلا رمضان، والله زمان يا رمضان، اصحى يانايم، افرحوا يابنات، رمضان كريم، المسحراتي".

كما نفذ عددا من الورش الفنية منها ورشة عمل فانوس رمضان من الخيامية، رسم حر.

أقيمت الفعاليات بحضور دكتور جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، والمشرف التنفيذي للمشروع، وأوضحت أن فرحة أهالي المنطقة وأطفالهم وترديد الأغاني والمشاركة في الورش الفنية بهدف تنمية مهاراتهم وتعديل سلوكياتهم بالفن ورسم البهجة على وجوه الأطفال والأهالي، والاستمتاع بالمنتج الثقافي خلال ليالي رمضان، تعد من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، لنؤكد أن بالفن والثقافة يمكن تحقيق جودة حياة.

وفي سياق متصل، استقبلت روضة السيدة زينب فناني قصر ثقافة 25 يناير، حيث نفذوا عددا من الورش الفنية للاحتفال بشهر رمضان المبارك، تضمنت ورشة عمل مجسم الفانوس، عمل كروت تهنئة لعيد الأم، بجانب مسابقة دينية عن مبطلات الصيام.

الفعاليات أقيمت بالتعاون مع جمعية وصال التابعة لوزارة التضامن، وتأتي في إطار برنامج حافل لقصور الثقافة في الليالي الرمضانية هذا العام، أطلقته بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.