الجامعة العربية تحتفل بالأسبوع العربي لحماية المستهلك

أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، بموجب قراره رقم 2366 في دورته العادية (111) بتاريخ 9/2/2023، الاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك ليقام في شهر مارس من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي تم اعتماده لأول مرة عام 1983، في ضوء الاهتمام العربي بموضوعات حماية المستهلك.

واستضافت عمان، أول نسخة من الأسبوع العربي لحماية المستهلك في عام 2023 تحت شعار "حماية المستهلك العربي الصغير لبناء جيل واعد"، بينما النسخة الثانية كانت عام 2024 باستضافة من البحرين تحت شعار "المرأة العربية وحماية المستهلك".

ويأتي شعار اليوم العالمي لحماية المستهلك لهذا العام 2025 بمسمى "الانتقال العادل لأنماط الحياة المستدامة" والذي يتضمن، تأييد الاحتياجات المشروعة للمستهلكين.

ويشمل الوصول، إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة، وحماية صحة الناس وسلامتهم، جعل الخيارات المستدامة والصحية متاحة ومتاحة للجميع وبأسعار معقولة، بدلاً من إلقاء عبء المسؤولية على عاتق المستهلكين الأفراد، مع ضمان سماع أصوات المستهلكين على جميع مستويات الحوكمة، وكذلك من قبل الشركات مع التركيز على حماية المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.

وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأن قطاع الشؤون لاقتصادية - إدارة التكامل الاقتصادي العربي أولت اهتماما كبيرا للارتقاء بمجال حماية حقوق المستهلك بالدول العربية، عبر إقرار الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ ليكون هذا الدليل أول إطار تشريعي استرشادي لمساعدة الدول العربية في إعداد أو تحسين أطرها التشريعية الوطنية المعنية بحماية المستهلك، واعتماد بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية؛ لتعزيز التنسيق بين الدول العربية، بالإضافة إلى اعتماد الأسبوع العربي لحماية المستهلك لرفع الوعي بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة الاستهلاك المستدام وتوحيد الجهود والفاعليات في عموم المنطقة العربية.