الثلاثاء 24 مارس 2026 8:55 ص القاهرة
تراجع أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 2ر0% شهريا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 8:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 8:06 ص

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع أسعار المستهلك في اليابان خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 2ر0% مقارنة بالشهر السابق.

جاء هذا الرقم متفقا مع توقعات المحللين ومع الرقم المسجل في يناير.     

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 3ر1%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 5ر1% سنويا خلال يناير.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال الشهر الماضي 6ر1% وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 7ر1% وعن المعدل المسجل في الشهر السابق وكان 2% سنويا.
