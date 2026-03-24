مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم النصر السعودي

اقترب أحد أبرز لاعبي النصر السعودي من مغادرة الفريق خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام أوروبي متزايد بالحصول على خدماته.

ويعمل نادي مانشستر يونايتد على تدعيم صفوفه بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد، في إطار سعيه للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة.

ووفقًا لما ذكرته منصة TEAMtalk، فإن النادي الإنجليزي وضع النجم البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فيليكس قد انضم إلى النصر في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي، ونجح سريعًا في فرض نفسه داخل التشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب جورجي جيسوس، بعدما قدم مستويات مميزة وأسهم في 36 هدفًا خلال الموسم الجاري.