إصابة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازلهم جنوب الخليل



أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح ورضوض، اليوم السبت، جراء اعتداءات المستوطنين عليهم، في قريتي "التوانة" و"المفقرة" بـ"مسافر يطا" جنوب الخليل.



وقال منسق لجنة الحماية والصمود بـ"مسافر يطا" فؤاد العمور - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن مستوطني "حافات ماعون"، هاجموا مساكن المواطنين في القريتين ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.



وأضاف العمور أن قوات الاحتلال التي كانت تحرس المستوطنين، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، الأمر الذي تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.



يشار إلى أن المواطنين الفلسطينيين في قريتي "المفقرة" و"التوانة"، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحقهم.