 إصابة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازلهم جنوب الخليل - بوابة الشروق
السبت 24 أبريل 2021 3:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

إصابة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازلهم جنوب الخليل

أ ش أ
نشر في: السبت 24 أبريل 2021 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 24 أبريل 2021 - 3:06 م

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح ورضوض، اليوم السبت، جراء اعتداءات المستوطنين عليهم، في قريتي "التوانة" و"المفقرة" بـ"مسافر يطا" جنوب الخليل.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود بـ"مسافر يطا" فؤاد العمور - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن مستوطني "حافات ماعون"، هاجموا مساكن المواطنين في القريتين ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

وأضاف العمور أن قوات الاحتلال التي كانت تحرس المستوطنين، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، الأمر الذي تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

يشار إلى أن المواطنين الفلسطينيين في قريتي "المفقرة" و"التوانة"، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحقهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك