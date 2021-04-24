إصابة مسن بكسر في الجمجمة بعد اعتداء جيرانه عليه بالدقهلية

أصيب عامل بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ اإثر تعدي جيرانه عليه بالضرب بالعصي، والحجارة نتيجة خلافات الجيرة بينهما بقرية "شبراسندي" مركز السنبلاوين بالدقهلية، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارىء الجامعي بالمنصورة لخطورة حالته.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا
لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو "رمضان محمد عطية عرب "61 سنة، عامل، ومقيم قرية "شبراسندي" دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بالجمجمة، وااشتباه نزيف بالمخ (اادعاء تعدٍ)، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.
وباانتقال الضباط والفحص وسؤال زوجته المدعوة " نجاة .إ. س " 58 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، اتهمت كل من "محمد ر.م. ع. ع " 27 سنة، فلاح، ونجل خالته "محمد .م. أ.م " 37 سنة، فلاح، ويقيمان بذات القرية، بالتعدي على زوجها بالضرب بالعصى والحجارة وإحداث إصابته.
جاء ذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، وتم من خلال تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ضبط المتهمين.
وبمواجهتهما ااعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب؛ لذا تحرر عن ذلك محضر جنح مركز السنبلاوين ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.