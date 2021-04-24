إصابة مسن بكسر في الجمجمة بعد اعتداء جيرانه عليه بالدقهلية

أصيب عامل بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ اإثر تعدي جيرانه عليه بالضرب بالعصي، والحجارة نتيجة خلافات الجيرة بينهما بقرية "شبراسندي" مركز السنبلاوين بالدقهلية، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارىء الجامعي بالمنصورة لخطورة حالته.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا

لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو "رمضان محمد عطية عرب "61 سنة، عامل، ومقيم قرية "شبراسندي" دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بالجمجمة، وااشتباه نزيف بالمخ (اادعاء تعدٍ)، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.



وباانتقال الضباط والفحص وسؤال زوجته المدعوة " نجاة .إ. س " 58 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، اتهمت كل من "محمد ر.م. ع. ع " 27 سنة، فلاح، ونجل خالته "محمد .م. أ.م " 37 سنة، فلاح، ويقيمان بذات القرية، بالتعدي على زوجها بالضرب بالعصى والحجارة وإحداث إصابته.



جاء ذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، وتم من خلال تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ضبط المتهمين.



وبمواجهتهما ااعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب؛ لذا تحرر عن ذلك محضر جنح مركز السنبلاوين ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.