 الجزائر تعلن إطلاق عملية إجلاء رعاياها من السودان - بوابة الشروق
الإثنين 24 أبريل 2023 7:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

الجزائر تعلن إطلاق عملية إجلاء رعاياها من السودان

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 6:09 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 6:09 م
أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، الشروع في إجلاء رعاياها من السودان وطاقم سفارتها بالخرطوم، على أثر استمرار الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه على إثر الأزمة المؤسفة التي يشهدها السودان الشقيق، فإنها تعلن عن إطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بهذا البلد، والراغبين في مغادرته، وكذا طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم ابتداء من اليوم 24 أبريل.

وأكدت الوزارة، على توفير جميع الوسائل والإمكانيات لإنجاح هذه العملية، دون أن تخوض في المزيد من التفاصيل.

كما أبرزت أنها تتابع عن كثب الوضع بالسودان، عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض برئاسة الأمين العام للوزارة، مجددة دعوتها للجزائريين المتواجدين بالسودان إلى توخي اقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك