الجزائر تعلن إطلاق عملية إجلاء رعاياها من السودان

أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، الشروع في إجلاء رعاياها من السودان وطاقم سفارتها بالخرطوم، على أثر استمرار الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه على إثر الأزمة المؤسفة التي يشهدها السودان الشقيق، فإنها تعلن عن إطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بهذا البلد، والراغبين في مغادرته، وكذا طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم ابتداء من اليوم 24 أبريل.



وأكدت الوزارة، على توفير جميع الوسائل والإمكانيات لإنجاح هذه العملية، دون أن تخوض في المزيد من التفاصيل.



كما أبرزت أنها تتابع عن كثب الوضع بالسودان، عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض برئاسة الأمين العام للوزارة، مجددة دعوتها للجزائريين المتواجدين بالسودان إلى توخي اقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها.