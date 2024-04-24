الاستخبارات الألماني: يتعين على الشركات توخي الحذر عند التعامل مع الصين

قال جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني (بي إف في)، إنه يتعين على الشركات الألمانية توخي الحذر عند التعامل مع الحكومات الأجنبية الاستبدادية مثل الصين.

وقال سينان سيلين نائب رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني (بي إف في)، في برلين اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الشركات الألمانية أن تتحلى بالحذر فيما يتعلق ببرمجيات الضرائب الإلزامية التي تطلبها الحكومة الصينية، على سبيل المثال؛ لأن هذه البرامج تخاطر بمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية للشركة.

وأضاف سيلين، في بداية حدث مشترك لمعالجة المخاطر من الصين نظمه جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني والتحالف من أجل الأمن في الاقتصاد، اليوم الاربعاء: "إننا نشهد بشكل متزايد محاولات للتأثير على السياسة والأعمال التجارية والعلوم بوسائل غير مشروعة، من بينها التجسس الكلاسيكي".

وقال سيلين، إن الوقت قد حان لكي يتوصل قادة الأعمال إلى تقييم أكثر واقعية.

وأضاف سيلين، أنه حين كان المديرون الألمان ساذجين ومتفائلين للغاية، فإن هذه الشركات تفككت عمليا.

ومن أجل تسليح نفسها ضد هذا الخطر وتسلل البرمجيات الضارة عبر التطبيقات الصينية، تقوم الشركات الألمانية الآن بشكل عام بمنح موظفيها في الصين أجهزة "فارغة" تعمل خارج شبكة الشركة العالمية.

وقال المدير الإداري للتحالف من أجل الأمن في الاقتصاد جونتر شوتن، إن المسافرين من رجال الأعمال يجب أن يكونوا على علم بأن المستندات السرية قد لا تكون آمنة في خزينة الفنادق في الصين.

ويأتي المؤتمر بعد أيام فقط من اعتقال أجهزة الأمن الألمانية أربعة مشتبه بهم بتهمة التجسس لصالح الصين.

وجرى اعتقال 3 جواسيس مشتبه بهم في غرب ألمانيا قبل وقت قصير من ذلك بتهمة الحصول على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا من أجل نقلها إلى الاستخبارات الصينية.