وكالة أممية: غرق 20 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل إيطاليا

غرق ما لا يقل عن عشرين مهاجرا عندما انقلب قاربهم وعلى متنه نحو مئة مهاجر قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بينما اُعتبر أكثر من 12 آخرين في عداد المفقودين ، وفق ما ذكرته وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء.

وقال فيليبو أونجارو، متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تم نقل 60 ناجيا إلى أحد المراكز في لامبيدوسا، ووفق روايات الناجين، كان القارب يقل ما يتراوح بين 92 و97 مهاجرا عندما غادر ليبيا، وانتشلت السلطات جثث عشرين مهاجرا ، وتواصل البحث عن عما يتراوح بين 12 و17 من الأحياء.

لم يتسن على الفور معرفة المدة التي قضـاها المهاجرون في عرض البحر.

وبحسب الوكالة الأممية، لقي 675 مهاجرا حتفهم أثناء القيام بالعبور المحفوف بالمخاطر عبر وسط البحر المتوسط حتى الآن منذ بداية العام، وذلك من دون احتساب حادث الغرق الأخير.