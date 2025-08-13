 محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة بوركينا فاسو وموريتانيا في كأس أفريقيا للمحليين - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 5:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة بوركينا فاسو وموريتانيا في كأس أفريقيا للمحليين

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 5:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 5:26 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الدولي المصري محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو في مباراة بوركينا فاسو أمام موريتانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم (الأربعاء) 13 أغسطس 2025 على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية للمحليين (شان).

ويعد هذا الظهور الثالث لعاشور في البطولة، حيث يُعتمد عليه كأحد أبرز الحكام أصحاب الخبرة في القارة بعد أن سبق له الظهور في العديد من البطولات الكبرى كان أخرها كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة خلال يونيو ويوليو الماضيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك