أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في الأول من نوفمبر المقبل، بنفس الفكرة والزخم الذي كان سيتم يوم 3 يوليو.

وأضاف وزير الآثار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك استهداف للسائح من خلال حملات دعائية بروى معينة وطرق معينة، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير على السياحة ونسبة تسويق عالية في الخارج.

وأردف الوزير أن مصر هي الدولة الأولى في تنوعها السياحي المتميز، وتمتلك جوًا عامًا مميزًا وشواطئ مختلفة وجذابة، وقادرون على إبراز التنوع السياحي لمختلف الفئات.

وأكمل: هناك استهداف من دول آسيوية وأوروبية مثل بولندا روسيا، ونسعى للتوسع في مطار العلمين مستقبلاً وزيادة نسبة الغرف الفندقية لاستيعاب السائحين، مؤكدًا وجود زيادة بنسبة 25% في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأشار وزير السياحة إلى أنه يمكن استخدام الفيلات لاستقبال السياح، مؤكدًا أن الوزارة ليست ضد هذه الظاهرة، وأن التأخر في استغلالها كان كبيرًا، وكل ما تريده الوزارة هو الاطمئنان على معايير السلامة.

وأكمل: من المتوقع الوصول إلى 17.5 مليون سائح بنهاية 2025، مردفًا: «هناك من يبحث عن دور وينتقد المنتج السياحي المصري ولكن لا نلتفت لمثل هذه الشائعات، وهناك بعض التصرفات الفردية من بعض الناس للحصول على عائد زيادة من السائح، كما أننا ستنطلق بحملة توعوية داخلية لتفكير الناس بأن مصر أهل الكرم والسماحة وتراحب بالناس، والحملة من غد الأحد ستنطلق





