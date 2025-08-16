المواطنون يطالبون بسرعة استكمال مشروعات حياة كريمة بالمحافظات

كتب- شريف حربى وعلاء شبل وهدى الساعاتى ويونس درويش وعمرو بحر وحمادة عاشور وفاطمة الديب



• مصدر حكومى: مشروعات المياه والصرف الصحى تستغرق وقتًا أطول فى التنفيذ

• محافظ الشرقية: تنفيذ 843 مشروعًا.. ومواطنو أبو حماد يشكون غياب الصرف الصحى

• الوادى الجديد: 98% نسبة إنجاز المشروعات بالفرافرة.. وأهالى الخارجة يطالبون بصيانة آبار الرى

• قنا: الانتهاء من 1345 مشروعًا واستكمال 373 آخرين.. ومواطنون: الصرف الصحى ومراكز الشباب أبرز المشروعات المتأخرة





طالب عدد من المواطنين فى المحافظات الجهات المنفذة لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» فى مرحلتها الأولى، بسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، فيما أكد عدد من المحافظين أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل للانتهاء من الأعمال المتبقية، مشيرين إلى أن نسب التنفيذ تجاوزت 90%، بينما أشار مصدر حكومى إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحى تستغرق وقتًا أطول فى التنفيذ، وهو ما سيتم مراعاته فى الفترة المقبلة.

وقال مصدر حكومى لـ«الشروق» إن مشروعات المياه والصرف الصحى تستغرق وقتًا أطول فى التنفيذ مقارنة بغيرها من المشروعات، وهو ما سيتم مراعاته خلال المرحلة الثانية من المبادرة.

وأوضح أن المرحلة الثانية سيتم الإعلان عنها عبر مجلس الوزراء بعد أن تنتهى الجهات المعنية من تحديد المشروعات المستهدفة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء بالكامل، حيث وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وأضاف أن القيادة السياسية والجهات المختصة تتابع عن كثب معدلات التنفيذ، لضمان سرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية.

من جانبه، أعلن محافظ الشرقية، حازم الأشمونى، تنفيذ 843 مشروعًا حتى الآن ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، من أصل 907 مشروعات بجميع القطاعات الخدمية، بنسبة تنفيذ تجاوزت 94%.

وأكد الأشمونى لـ«الشروق»، أن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» شملت قرى مركز ومدينة الحسينية، فيما تشمل المرحلة الثانية من المبادرة مراكز بلبيس وفاقوس وديرب نجم وأبو حماد وأولاد صقر، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من توفير 499 قطعة أرض جاهزة لإجراء المعاينات اللازمة لإقامة المشروعات التنموية عليها ضمن المبادرة الرئاسية.

ميدانيًا، اشتكى عدد من المواطنين بمركز أبو حماد، من عدم وجود صرف صحى فى أكثر من قرية تابعة للوحده المحلية فى طويحر.

وأوضح عدد من الأهالى، لـ«الشروق»، أنه لا يوجد صرف صحى بعدد من القرى التابعة للوحدة المحلية فى طويحر، رغم متابعة أكثر من جهة، كان آخرها وفد من مبادرة «حياة كريمة» الذى تفقد أعمال إنشاء محطة صرف هناك، والبدء فى مشروع توصيل الخدمة لعدد من القرى والعزب.

وفى الوادى الجديد، أكد منسق عام مبادرة حياه كريمة بالمحافظة، أحمد سلطان، لـ«الشروق»، أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بقرى مركز الفرافرة بلغت 98%، بإجمالى 321 مشروعا، داخل 28 قرية وتابع.

من جانبه، أكد أحد أهالى مركز الخارجة بالوادى الجديد، محمود على، أن مبادرة «حياة كريمة» حققت إنجازات متعددة على أرض الواقع من خلال توفير الخدمات الأساسية والقوافل الصحية المستمرة بجميع القرى، مطالبًا بضرورة إدراج أعمال صيانة آبار الرى ضمن المبادرة، وكذلك رفع كفاءة الطرق الرئيسية بين المراكز لضمان التنفيذ.

وفى قنا، أكد محافظ قنا، خالد عبد الحليم، أن إجمالى عدد المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» بلغ 1718 مشروعا، تم الانتهاء من 1345 مشروعا، فيما يجرى العمل على استكمال 373 مشروعا آخر.

وأضاف المحافظ لـ«الشروق»، أن المشروعات المتبقية تتركز فى استكمال بعض أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق، وعدد من الوحدات الصحية وتبطين الترع، ومشروعات الغاز والاتصالات، مشيرًا إلى أن الانتهاء منها مرتبط بإنجاز أعمال البنية الأساسية للصرف الصحى.

من جانبه، قال أحد أهالى مركز دشنا، أحمد محمد: إن مشروعات «حياة كريمة» أحدثت تغييرًا حقيقيًا فى حياة المواطنين، وبعض القرى كانت تفتقد لخدمات أساسية مثل مياه الشرب الجيدة أو الطرق الممهدة، والآن أصبحنا نلمس الفرق على أرض الواقع، ونتطلع لاستكمال مشروعات الصرف الصحى فى أسرع وقت لأنها تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر.

فى المقابل، انتقد محمود عبد الستار، من أبناء قرية الأشراف بمركز قنا، تأخر بعض المشروعات، قائلا: «شبكات الصرف الصحى لم تكتمل حتى الآن، وهذا يسبب معاناة كبيرة للأهالى، خاصة مع طفح المياه الجوفية فى بعض الشوارع، ونأمل أن يتم تسريع العمل فى هذا القطاع لأنه الأهم بالنسبة للمواطنين».

كما أبدت منى حسين، إحدى الشابات من مركز فرشوط، استياءها من تأخر افتتاح مراكز الشباب، مضيفة: «الشباب كانوا ينتظرون تطوير مراكز الشباب كمتنفس رئيسى لهم، لكن بعض المراكز لم تفتتح بعد، ونحن بحاجة إلى أماكن مجهزة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، والتأخير فى هذه المشروعات يضيع فرصا مهمة على شباب القرى».

وفى محافظة الغربية، أوضح المحافظ أشرف الجندى، أن قرى مركز زفتى تشهد طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 96.5٪، وهى الأعلى على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ لـ«الشروق»، إنه شدد على تسريع استلام وتشغيل المشروعات المتبقية، وعلى رأسها الأسواق والمواقف النموذجية ونقاط الحماية المدنية، بالإضافة إلى تلافى الملاحظات الفنية المتبقية، بما يضمن تقديم خدمات حضارية وآمنة لمواطنى المركز فى أسرع وقت ممكن.

وفى المنيا، كشف منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظاة، أحمد العمدة، أن نسب الإنجاز فى المراكز الخمسة للمبادرة منذ بدء انطلاقها وحتى نهاية يونيو الماضى، بلغت 84% من المشروعات المستهدف تنفيذها.

وأضاف العمدة لـ«الشروق»، أن المبادرة تستهدف فى مرحلتها الأولى تطوير 192 قرية و757 تابعًا داخل 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى العدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص، وملوى، وديرمواس، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن إجمالى المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاق المبادرة يبلغ 3199 مشروعًا.

وميدانيا، كشف الأهالى خلال حديثهم لـ«الشروق»، أن بعض المشروعات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة متوقفة، حيث أوضح سعيد محمد أنس، من مركز أبوقرقاص، أن مشروعات الصرف الصحى التى تقوم بتنفيذها مبادرة حياة كريمة متوقفة، ومنها محطة رفع الصرف الصحى لقرية سفاى، ومحطة رفع الصرف الصحى لقرية منشأة ناصر، ومشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى.

من جهته، أكد محافظ المنيا، عماد كدوانى، أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعى وجهود ميدانية حثيثة، مشيرا إلى مواصلة المتابعة اليومية للمشروعات على الأرض لضمان جودة التنفيذ وحل أى معوقات فى حينها؛ بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.