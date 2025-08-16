ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، جلسة تجديد 3 طلاب وسائق للنقل الذكي، في اتهامهما بمطاردة فتاتين، والتسبب في إصابتهن، بعد اصطدام سيارتهما بسيارة نقل كانت متوقفة على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

واستدعت نيابة 6 أكتوبر محمد أبوزيد مصور الواقعة، التي رصدت مطاردة 3 سيارات ملاكي لسيارة فتاة وبصحبتها صديقتها، صباح الأربعاء الماضي، مما تسبب في إصابتهما، لسماع أقواله في للواقعة، واستدعت أيضا شهود العيان الذين تواجدو وقت الحادث لسماع أقوالهم.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال الفتاتين ضحايا الحادث، بعد الخروج من المستشفى وانتهاء تلقي العلاج، وادلا الفتاتين في التحقيقات انهما أثناء استقلالمها سيارة ملاكي، تفاجأ بثلاث سيارات يطاردنهن على الطريق، ما تسبب في اصطدامهن بسيارة نقل كانت تقف على جانب الطريق، كما أسفر عن إصابتهمن بجروح في اليد والوجه.

وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، كما تستمع لأقوال المتهمين الأربعة في القضية.

وقال إبراهيم سعيد محامي الفتاتين، ل "الشروق"أنه تقدم بطلبات خلال تحقيقات النيابة، وهى إجراء تحليل طبي للمتهمين الأربعة، لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وقت ارتكاب الحادث.

كما طلب بفحص السيارات المتسببة في الحادث، وسيارة الضحايا لبيان مدى التلفيات وهل هناك خلل فني من عدمه، وطلب بتوقيع الكشف الطبي للمجني عليهما لبيان مدى إصابتهن في الحادث.

وبينت التحقيقات في الواقعة، أن المتهمين الأربعة المضبوطين أحدهما طالب بكلية الطب، والآخر طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، والثالث طالب بكلية الهندسة، والرابع هو سائق بأحد تطبيقات للنقل الذكي.

- مصور واقعة مطاردة طريق الواحات

وقال محمد أبو زيد، مصور واقعة مطاردة 3 سيارات لسيارة فتاتين، إنه في تمام الساعة السابعة صباح أمس الأربعاء، خلال سيره بسيارته الملاكي على طريق الوحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر، شاهد 3 سيارات يقومون بحركات استعراضية، ومحاولات منهم بالاحتكاك بسيارة ملاكي أخرى تقودها فتاة برفقة صديقتها.

وتابع لـ "الشروق" أنه في هذه اللحظة، أخرج هاتفه المحمول لتوثيق هذه الأفعال، وذلك إيماءً منه بحدوث شيء على الطريق، مرددًا: "كنت حاسس هيخلو البنات يعملو حادث، ودا اللي كنت بقوله في الفيديو المصور".

وأضاف مصور الواقعة أنه لم تمر الدقائق حتى اصطدمت سيارة الفتيات ولم يتمالكوا أعصابهن على الطريق، واصطدموا بسيارة نقل متوقفة على الطريق، مشيراً إلى أنه فور ذلك هرول هو وعدد من العمال الذين تواجدوا على الطريق خلال عملهم باحدى شركات رصف وتجديد الطرق، لإنقاذ الفتاتين من السيارة التي تهشمت نتيجة الحادث.

وأشار إلى أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين صاحب السيارة النقل لتوقفه بطريقة خاطئة على الجانب الشمال من الطريق تتجاوز فيه سرعة المركبات، متابعًا أنه فور وقوع الحادث لاذ المتهمين المتسببين في الحادث الفرار خوفًا من المسائلة القانونية.

وأوضح أنه انتشل هو والمتواجدين الفتاتين من السيارة وبهما إصابات بالغة في الرأس وباقي الجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن إحدهما خرجت من المستشفى بعد ساعات قليلة وحالتها مستقرة، وأخرى ما زالت تتلقى العلاج داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن ما فعله تجاه الفتاتين هو عمل إنساني وإذا تواجد غيره لفعل مثل ما فعله.

- القبض على المتهمين في الحادث

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة، مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدى 3 سيارات، لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة مصابة بجرح بالجبهة، مما أسفر عن إصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه، وتبين أنهم 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.