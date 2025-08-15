كشف الفنان علاء زينهم، أن أسطورة السينما المصرية الراحل أحمد زكي يظل هو «الحلم الذي لم يتحقق» في مسيرته الفنية، قائلا: «الوحيد الذي تمنيته؛ ولكن لم يحدث».

وعبر خلال مقابلة لـ «Extra News» عن سعادته بالعمل مع جميع نجوم مصر من أكبر نجم إلى أصغرهم، والذين بنى معهم علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمودة التي جاءت مع «العشرة».

وأشار إلى التزامه طيلة مسيرته بمبدأ عدم اقتحام مساحتهم الشخصية، قائلا: «العلاقة دائما بيني وبين النجوم الكبار علاقة سلام عليكم، لا أقولها إلا إذا قالها، عمري ما اقتحمت حياتهم».

وروى موقفا طريفا مع الفنان حسين فهمي، بعد مشاركته معه في مسلسل كامل دون أن يبادره بالتحية، حتى بادره «فهمي» في عملهما التالي، قائلا: «أنا بعشق الفنان حسين فهمي، اشتغلت معه في مسلسل كامل، ولم أقل له أزيك، بعدها بشهرين دخلنا مسلسل جديد، في أول يوم تصوير قال لي: ها هتسلم عليّ بقى المرة دي ولا لأ؟!».

ووصف الفنان حسين فهمي وشقيقه الراحل الفنان مصطفى فهمي بأنهما «قناديل منورة» في الوسط الفني.

ورد على سؤال حول ما إذا كان يحلم بالبطولة المطلقة أو «أفيش» يحمل اسمه منفردا، متسائلا: «إيه لازمتها؟»، مؤكدا أن مفهومه للنجاح ليس الشهرة أو المال؛ ولكن أن «أسير في الشارع الناس تحبني وأحبها، أما الرزق والمال من عند الله سبحانه وتعالى».

وأكد أن ما وصل إليه لم يكن حتى في أحلامه، قائلا: «ما أنا فيه نعمة كبيرة جدًا من ربنا سبحانه وتعالى، لم أكن أحلم بأن يكلمني الناس ويسلموا عليّ وأنا أسير في الشارع».