تامر عاشور يشعل بورتو العلمين الجديدة في واحدة من أضخم حفلات صيف 2025

حقق الميجا ستار تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات جولف بورتو العلمين الجديدة، ضمن فعاليات "بورتو بيتس"، وسط حضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار، الذين تجاوزوا الطاقة الاستيعابية للمكان.

وظهر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وشقيقه آسر عاشور، وكان في استقبالهما منظم الحفل، المنتج ياسر الحريري.

وقدم عاشور باقة كبيرة من أشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني، من بينها: "تيجي نتراهن"، "يا آه على السنين"، "كلموها عني"، "هاجي على نفسي"، "هيجيلي موجوع"، و*"وبقول عادي"*، إلى جانب عدد من الأغاني التي طلبها الجمهور.

وفي ختام الحفل، وجّه تامر عاشور كلمة شكر لكل من ساهم في نجاح الأمسية، وفي مقدمتهم الجمهور الذي تفاعل معه بحب طوال الفقرة، بالإضافة إلى المنظم ياسر الحريري، الذي ساهم في خروج الحفل بمواصفات عالمية من حيث التجهيزات والتأمين.