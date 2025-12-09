ميلان يقهر تورينو بفوز مثير في الدوري الإيطالي

قلب ميلان تأخره بهدفين إلى فوز 3/2 على مضيفه تورينو، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة ليستعيد صدارة الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي فاز في الجولة ذاتها أمس الأحد على ضيفه يوفنتوس 2/1.

ويبتعد ميلان بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي إنتر ميلان، حامل لقب الموسم قبل الماضي، والذي كان ميلان قد نجح في الفوز عليه قبل جولتين بهدف نظيف، فيما يتفوق ميلان على روما الرابع بفارق أربع نقاط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فريق تورينو عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم تورينو في الدقيقة العاشرة عن طريق نيكولا فلاسيتش من ضربة جزاء، نفذها بنجاح في شباك مايك ماينان، حارس مرمى ميلان.

وواصل تورينو تفوقه على منافسه الذي بدا مرتبكا في بداية المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة 17، حيث توغل بالكرة من اليمنى للمرمى ليسدد كرة عجز ماينان عن التصدي لها لتهز شباكه.

لكن ميلان نجح في استعادة توازنه في الدقيقة 24 بهدف رائع من الفرنسي أدريان رابيو، الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتهز مرمى فرانكو إزرائيل، حارس مرمى تورينو، ليعود ميلان للمباراة مجددا.

وفي الشوط الثاني تغير أداء ميلان كليا، حيث شن العديد من الهجمات على مرمى تورينو، ونجح نجمه الأمريكي كريستيان بولسيتش في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67.

وجاء الهدف الثاني لميلان بعدما لعب أليكسيس سالميكرز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ليستقبلها بولسيتش ثم يسددها في الشباك معلنا تعادل فريقه.

ولم تمض سوى عشر دقائق فقط حتى سجل بولسيتش الهدف الثالث، حيث تلقى تمريرة عرضية مميزة من زميله صامويل ريتشي من الجهة اليمنى، ليضع الكرة في شباك تورينو ويقود فريقه للفوز.