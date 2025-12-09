 مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 1:07 ص القاهرة
مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي

 (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 12:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 12:55 ص

استعاد مانشستر يونايتد توازنه بفوز عريض خارج أرضه أمام وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 4 / 1 في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الإثنين.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف لنجمه وقائده برونو فرنانديز في الدقيقة 25، وتعادل أصحاب الأرض بهدف يان ريسنير بلجارد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، دك يونايتد مضيفه بثلاثة أهداف، سجلها بريان مبومو وماسون ماونت وبرونو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقائق 51 و62 و82.

عوض مانشستر يونايتد بهذا الفوز تعثره بالتعادل على ملعبه أمام ويست هام يونايتد في الجولة الماضية، ليحقق انتصاره السابع هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس متخلفا بفارق الأهداف عن تشيلسي، خامس الترتيب.

ويبتعد الفريقان، يونايتد وتشيلسي بفارق نقطة واحدة عن كريستال بالاس، رابع الترتيب.

ويرفع هذا الفوز معنويات مانشستر يونايتد قبل مباراتي الجولتين القادمتين حيث يستقبل بورنموث ثم يحل ضيفا على أستون فيلا يومي 15 و21 ديسمبر.

أما وولفرهامبتون، فبقى في ذيل الترتيب بلا فوز، وبرصيد نقطتين فقط في المركز العشرين بعد تلقيه الخسارة الثالثة عشر، وتنتظره اختبارات ثقيلة في الجولتين القادمتين أمام أرسنال متصدر الترتيب وبرينتفورد يومي 13 و20 هذا الشهر.


