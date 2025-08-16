شهد رمزي تطلق برومو أصل الجمال أولى أعمالها في عالم الغناء

أطلقت النجمة الشابة شهد رمزي، الإعلان التشويقي لأول أعمالها الفنية أغنية "أصل الجمال"، والذي يُعد أولى خطواتها في عالم الغناء، وسط تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي؛ استعدادا لطرحه خلال الأيام المقبلة.

"أصل الجمال" من كلمات محمد القاياتي، ومحمود عليم، وألحان محمد يحيى، وتوزيع خالد نبيل، ومكس وماستر خالد رؤوف، وإنتاج مشترك بين هيثم سعيد فاس بوكس، ومحمد علام كيوب ميوزك، فيما أخرج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني.

وتعتبر أغنية "أصل الجمال" هي بداية التعاون بينهم؛ تمهيدا للعديد من الأعمال الغنائية التي تطرح خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إدارة أعماله خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، صرح هيثم سعيد، قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لإطلاق أولى خطوات شهد، فهي تملك الموهبة والقدرات التي تؤهلها لتكون نجمة شاملة، قادرة على المنافسة بقوة في عالم الغناء والاستعراض".

كما أعرب محمد علام، عن حماسه قائلاً: "رهاننا على شهد ليس مجرد عمل غنائي، بل مشروع طويل المدى لصناعة نجمة تمتلك كل المقومات؛ لتقديم فن مختلف وقوي للجمهور".

وعبرت شهد رمزي، عن سعادتها بهذه الخطوة قائلة: "أصل الجمال هو البداية فقط، والجمهور على موعد مع أعمال كثيرة ومفاجآت قادمة في الألبوم الجديد، الذي سيحمل أشكالا متنوعة من الموسيقى والاستعراض".

ومن المقرر أن يطرح فيديو كليب "أصل الجمال" خلال الأيام القليلة المقبلة، على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، على أن يتبعها صدور الألبوم الذي يحمل العديد من المفاجآت.

وشهد رمزي هي ابنه المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، وآخر أعمالها في عالم الإنتاج فيلم "الخطة العايمة" الذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، ومحمد أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.