أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه ألبومه الأخير «لينا معاد»، والذي تجاوز 210 مليون استماع منذ طرحه، مشيرا إلى تفكيره في طرح ألبوم منذ عامين.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ON E» إلى مواجهته تحديا فكريا يتمثل في أن المتلقي لم يعد يستمع إلى الألبومات الكاملة كما في السابق؛ نتيجة لكثرة الأنواع الموسيقية وتنوعها، مع الاكتفاء بانتقاء أغنية أو اثنتين من كل ألبوم لتكونا المفضلتين لديه.

وأكد أن هدفه كان تقديم عمل متكامل ينال إعجاب الجمهور بالكامل، وليس مجرد أغنية أو اثنتين، مضيفا أن الوصول لهذه النتيجة تطلب «مجهودا خرافيا وضخما وفكرا جديدا قادرا على لمّ الأذواق التي تفتت مرة أخرى».

وأشار إلى نجاح فكرة «المشاركات الفنية»، والتي نالت إعجاب الجمهور في أغنيته «معلمين» مع الفنان بهاء سلطان العام الماضي، لافتا إلى استكمالها في الألبوم الجديد من خلال أغنية تجمعه بـ «الكينج» محمد منير.