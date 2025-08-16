ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص- مقيم بمحافظة بورسعيد - يفيد بتضرره من آخر لقيامه بالنصب والاحتيال عليه وإدعائه "على خلاف الحقيقة" بقدرته على تخصيص قطعة أرض له بمنطقة بمحافظة القاهرة مدعياً نفوذه، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء منه على مبلغ مالى ولم يفى بما وعد به أو رد المبلغ المالى المستولى عليه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمحافظة القاهرة). وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.