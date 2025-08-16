ماذا جرى في قمة ألاسكا بين بوتين وترامب حول أوكرانيا؟

بعد محادثات استمرت قرابة ثلاث ساعات حول الحرب في أوكرانيا، أنهى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين قمة وصفت بأنها بناءة في ألاسكا، ولكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ وصفها الإعلام الفرنسي بأنها قمة رمزية.

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، أعلن الجانبان عن تفاهمات أولية وفتح الباب أمام اجتماعات مقبلة، فيما شدد ترامب على أن الكرة باتت في ملعب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبرام اتفاق سلام.

لم يحقق الرئيسان الأمريكي والروسي الجمعة أي اختراق بشأن أوكرانيا في القمة التي عقداها في ألاسكا الجمعة، إذ رغم إشارتهما إلى نقاط اتفاق مشتركة وإعادة إحياء الصداقة بينهما، لم يقدم الطرفان أي جديد بشأن وقف إطلاق النار.

وترامب المولع بوصف نفسه بأنه صانع صفقات ماهر، أتاح للرئيس الروسي أن تطأ قدماه للمرة الأولى أرضا غربية في قاعدة المندورف ريتشاردسون الجوية الأمريكية التي تستضيف القمة منذ أن بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد قرابة ثلاث ساعات من انطلاق المحادثات تم الإعلان بشكل مفاجئ عن اختتامها، حيث عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا تبادلا فيه كلمات الثناء لكنهما لم يجيبا على أسئلة الصحفيين، وهو أمر غير معهود بالنسبة لرئيس أمريكي يولي الإعلام أهمية كبيرة.

وغادر ترامب ونظيره الروسي ألاسكا عقب انتهاء قمتهما الجمعة بشأن النزاع في أوكرانيا. وأقلعت طائرتا الرئيسين من قاعدة المندورف ريتشاردسون الجوية التي استضافت القمة بفارق دقائق.

وتعليقاً على عدم نجاح القمة، قالت فرانسواز توم، الباحثة السياسية الفرنسية المتخصصة في الشأن الروسي: "إنه في مواجهة فلاديمير بوتين، الأوروبيون في موقع قوة، لكنهم لا يدركون ذلك"، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأشارت الباحثة السياسية الفرنسية إلى أن إدارة ترامب تنقذ حالياً النظام الروسي، وهو ما تحتاج إليه لابتزاز أوروبا.

من جهتها، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير آخر إن تلك القمة الرمزية، كانت مجرد لقاء دبلوماسي بتبادل الإشارات الرمزية، ولم تسفر عن اتفاق حقيقي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، موضحة أنه بعد لقائه مع ترامب، وقبل مغادرته ألاسكا، توجّه فلاديمير بوتين إلى مقبرة فورت ريتشاردسون قرب مدينة أنكوريج، لوضع الزهور على قبور جنود الاتحاد السوفييتي السابق الذين قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشارت الصحيفة الفنرسية إلى أن هؤلاء العسكريون قضوا في إطار برنامج تعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كان يتدرّب بموجبه الطيارون الأمريكيون والسوفيت معاً في ألاسكا.

- بوتين يعرض استضافة ترامب "المرة المقبلة في موسكو"

وقدم الرئيس الروسي دعوة لنظيره الأمريكي لاستضافته في موسكو عقب القمة التي عقداها في ألاسكا بشأن النزاع في أوكرانيا.

وبعد شكر الرئيس الأمريكي لبوتين خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك وقوله له "ربما أراك مجددا قريبا جدا"، أجابه الرئيس الروسي بالإنجليزية "المرة المقبلة في موسكو".

ورد عليه ترامب "هذا أمر مثير للاهتمام. سأتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ذلك، لكنني أرى أنه ممكن الحدوث".

- ترامب وبوتين وحديث "بصدق شديد"

قال ترامب أمس الجمعة إنه ونظيره الروسي تحدثا "بصدق شديد" عقب تصريحاتهما بعد الاجتماع الذي جمعهما في ألاسكا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تحدث مع بوتين على انفراد، أوضح ترامب لقناة فوكس نيوز: "نعم، فعلت ذلك بعد تصريحاتنا. ألقى كلمة جيدة للغاية... وبعد ذلك تحدثنا. بعد ذلك مباشرة، تحدثنا بصدق شديد".

- ترامب ينصح زيلينسكي "بإبرام اتفاق"

ونصح ترامب، نظيره الأوكراني بإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب ذلك في تصريحات لقناة فوكس نيوز بعد اجتماعه مع نظيره الروسي، وردا على سؤال بشأن نصيحته لزيلينسكي قال ترامب "نعم، عليك التوصل لاتفاق. روسيا قوة كبيرة للغاية... وهم جنود عظماء".

كما أعلن ترامب مساء الجمعة أنه لا يرى حاجة في الوقت الحالي لفرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، لكنه أشار إلى أن الأمر قد يصبح مطروحًا "خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وأوضح ترامب في مقابلة مع شون هانيتي على قناة فوكس نيوز عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا: "بسبب ما جرى اليوم، أعتقد أنني لست مضطرًا للتفكير في ذلك الآن"، مضيفاً: "قد أضطر إلى التفكير في الأمر بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو ما شابه، لكن ليس الآن. أعتقد أن الاجتماع كان جيدًا جدًا".

- أول رد من زيلينسكي: سأزور واشنطن الاثنين

بدوره، قال الرئيس الأوركراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إن الاتصال الهاتفي مع ترامب، بعد قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمر أكثر من ساعة ونصف.

وأضاف زيلينسكي أنه سيزور واشنطن الاثنين، للقاء ترامب، مشدداً على أن أوكرانيا "مستعدة للتعاون البناء"، موضحاَ أنه على أوروبا أن تكون جزءاً من المحادثات في جميع المراحل، معرباً عن تأييده عقد اجتماع ثلاثي.

- الموقف الروسي



ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن ألكسندر دارتشييف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، قال السبت إن مشاورات جديدة ستعقد قريبا بهدف معالجة نقاط التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن دارتشييف قوله: "من المتوقع أن تعقد جولة أخرى من المشاورات حول التطبيع، التي نشير إليها على أنها معالجة لنقاط التوتر في العلاقات الثنائية، في المستقبل القريب".

- الكرملين لم يناقش بعد عقد قمة ثلاثية بين بوتين وترمب وزيلينسكي

قال مسئول في الكرملين إن موضوع القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي والأمريكي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم يناقش بعد"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف الكرملين أنه "لا علم حتى الآن بموعد عقد لقاء بين بوتين وترامب مجدداً".

- ميفيديف.. محادثات دون شروط مسبقة

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، السبت، إن القمة التي عُقدت في ألاسكا بين بوتين ونظيره الأمريكي ترامب أثبتت أنه من الممكن إجراء محادثات دون شروط مسبقة.

- المفوضية الأوروبية وإحاطة الأوروبيين بالقمة

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، السبت، إن الرئيس ترامب اتصل برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة أوروبيين لإحاطتهم حول لقائه بالرئيس بوتين في ألاسكا.