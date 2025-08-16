استشهدت الطفلة مرح صلاح محمود أبوزهري، في إيطاليا بعد يومين فقط من وصولها لتلقي العلاج، جراء معاناتها من سوء تغذية حاد؛ نتيجة الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة.

وتواصل إيطاليا جهودها الإنسانية في استقبال وعلاج الأطفال الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ضمن أكبر عملية إجلاء طبي تنفذها منذ بداية الحرب، حيث وصلت ثلاث طائرات خاصة إلى مدن روما وميلانو وبيزا تقل 31 طفلا من قطاع غزة مع عائلاتهم، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المبادرة إلى نحو مئة وعشرين شخصا

بدورها، نعت سفارة دولة فلسطين في إيطاليا، ممثلة بالسفيرة منى أبو عمارة، وطاقم العمل، والجالية الفلسطينية، الطفلة مرح صلاح محمود أبوزهري، التي ارتقت في مستشفى «تشيزانيلو بيزا» الإيطالي، بعد معاناة مع سوء حاد في التغذية، كانت تتلقى على إثره العلاج ضمن برنامج الإجلاء الطبي للأطفال من قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أشار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى أن إيطاليا باتت الدولة الغربية الأولى في استقبال الجرحى والمرضى من غزة، متقدمة بذلك على الدول الأوروبية كافة في حجم الدعم الإنساني.

وأكد استمرار بلاده في تقديم المساعدة الطبية والدعم الإنساني للمدنيين، وخاصة الأطفال الذين يمثلون الأمل والمستقبل، مشددًا على أن رعايتهم مسئولية لا يمكن التخلي عنها.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251 شهيدًا، من بينهم 108 أطفال.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن «ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة».