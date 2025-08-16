هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، مساء اليوم السبت، رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بشدة، مؤكدا أنه "يكذب كما يتنفس".

وأضاف: "نتنياهو لم يعد يهتم بأمن الدولة، بل بأمنه الشخصي وبقائه السياسي فقط".

وفي تصريحات جديدة، اتهم باراك نتنياهو بخوض "حرب عبثية" هدفها التهرب من محاكمته بقضايا الفساد، ومن أزمة قانون التجنيد المتعلقة بإعفاء المتدينين "الحريديم"، مضيفا: "نتنياهو ضلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقربيه، وأقنعهم بأن أمام إسرائيل خيارين فقط: إما الخضوع لحماس أو مواصلة القتال حتى القضاء على آخر مقاتليها".

وأكد باراك أن "ترامب لا يفهم شيئا في القضايا العسكرية، وهو يعتمد بالكامل على نتنياهو"، مشيرا إلى أن الأخير "نجح في الحصول على موافقة أمريكية لمواصلة هذه الحرب العبثية".

ورأى باراك أن استمرار الحرب يصب في مصلحة حركة حماس، قائلا: "إسرائيل ستغوص أكثر في مستنقع غزة، ولن تتمكن من القضاء على الحركة بهذه الطريقة".

وختم باراك بالقول: "قد نختلف مع بعض الزعماء السابقين، لكنهم لم يكونوا جبناء أو كاذبين. نحن اليوم نعيش في ظل قيادة فقدت البوصلة تماما".